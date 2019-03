Kurt Baumann quitte le banc du FC Bienne

Changement d’entraîneur au FC Bienne. Le contrat de Kurt Baumann n’a pas été renouvelé. Le club de première ligue l’a annoncé hier soir. Dans son communiqué, il indique que la décision a été prise d’un commun accord entre le comité et l’entraîneur. Il rappelle que Kurt Baumann est arrivé à la Tissot Arena après la faillite du club en 2016. Il a ensuite enchaîné deux promotions pour faire remonter l’équipe à son niveau actuel, et aussi remporté la Coupe bernoise 2016/2017. Il a ainsi rempli ses objectifs, selon le président du club Dietmar Faes. Il ajoute que les jeunes joueurs sont habitués aux changements et ont besoin de nouveaux défis :