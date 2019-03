Résultat de football arrangé, sanctions salées

Un arbitre radié à vie, un président suspendu de ses fonctions pendant une année : voici les conséquences d'un match qui n'a jamais été joué entre deux équipes ajoulotes de football. Ce derby de vétérans du mois d’octobre dernier n'a donc jamais eu lieu. Or, Courtedoux et Bure ne l'oublieront pas de sitôt. Les deux équipes et l’arbitre se sont arrangés à la dernière minute pour que le match ne se dispute pas. Pour ne pas être amendés, ils ont annoncé le match comme joué. L’histoire aurait pu prêter à sourire mais elle engendre finalement de lourdes conséquences, annoncées jeudi. Les deux clubs ont été dénoncés et l’Association de football Berne/Jura, l’AFBJ, s’est saisie de l’affaire.





Manque d’effectif et sale temps

C’est en octobre que le duel entre les vétérans de Courtedoux, derniers, et ceux de Bure, milieu de classement, devait avoir lieu, un de ces jours où tout vétéran resterait bien sur son canapé : des équipes en sous-effectif et un temps à ne pas sortir un footballeur. Du coup, le président de Courtedoux, l’entraîneur de Bure et l’arbitre de la rencontre s’arrangent : on garde tout le monde au chaud et on annonce un bon vieux 0-0. Seulement, cette supercherie n’est pas passée inaperçue. Après dénonciation, l’AFBJ mène l’enquête et découvre que le match n’a en fait pas eu lieu. Enervée, l’association condamne une attitude « non sportive ». Et les sanctions tombent : l’AFBJ empêche le président de Courtedoux d’assumer une fonction liée au football pendant une année et lui inflige une amende de 1'000 francs. L’entraîneur de Bure est quant à lui tenu éloigné des terrains pendant six mois et devra s’acquitter de 500 francs. A cela s’ajoute une prune pour les deux clubs de 450 francs. L’arbitre de la rencontre, qui faisait partie de la gonfle, n’a pas été épargné. Il a tout simplement été radié à vie de l’arbitrage. /mle