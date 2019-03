Le FC Bienne se fait surprendre en déplacement

Le FC Bienne s’est pris les pieds dans le tapis en Argovie. Les Seelandais ont perdu à Zofingue 2-1 (2-1) samedi en 1re Ligue de football. Tout s’est joué en l’espace de sept minutes en première mi-temps. Nolan Nuzzolo (30e) a répondu du tac au tac à l’ouverture du score locale sur penalty, avant que les Biennois n’encaissent le 2e but seulement quatre minutes plus tard. Les deux équipes ont fini à 10 contre 10 après l’expulsion simultanée de Raphaël Ferreira et d’un Argovien à la 71e. Les joueurs de Kurt Baumann réalise une mauvaise opération face à une équipe qui n’était que 10e du classement avant le coup d’envoi. Ils reculent à la 5e place avec 7 unités de retard sur la tête. /emu