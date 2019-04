Un feu d’artifice offensif

Le FC Moutier signe le carton du week-end. Il est allé fesser Konolfingen 7-0 samedi ! Ce duel a pourtant opposé deux formations à la lutte pour une place sur le podium de 2e ligue interrégionale. Le FCM a dynamité la défense adverse grâce à des réussites de Garry Germann (2x), Loïc Schmid (sur penalty), Vincent Schaffner, Dragan Stjepanovic, Sofiane Achour et d’un autogoal. En plus d’être performants offensivement, les « bleu et blanc » confirment leurs bonnes dispositions défensives sur la route. Ils n’ont toujours pas encaissé le moindre but en déplacement en 2019.

Ce succès conforte le 3e rang des protégés d’Alain Villard. Ils pointent à deux points de la 2e place et à neuf longueurs du leader avec un match de moins au compteur. /msc