La neige freine les ardeurs du FC Tavannes/Tramelan. Le match de 2e ligue interrégionale entre les « rouge et jaune » et Timau Bâle, débutée samedi à 16h à Tavannes, a été interrompue à la mi-temps. Le score était alors de 1-0 en faveur des footballeurs locaux grâce à un but de Donovan Ducommun à la 25e minute de jeu. La date de report de cette rencontre n’est pas encore connue./ygo