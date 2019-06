Le FC Courgenay couronne sa saison

C'est un week-end de Pentecôte que Courgenay n'est pas prêt d'oublier. La formation ajoulote a remporté lundi la Coupe jurassienne des 2-3es ligues de football. Elle a battu en finale l'US Boncourt, autre formation de 2e ligue, 1-0. Ce succès du FCC intervient 48 heures après sa victoire de samedi qui lui a assuré une promotion en 2e ligue interrégionale. Bien qu'émoussés et pas à 100% au niveau physique, les protégés de Philippe Djakoni ont livré une prestation sérieuse contre le rival boncourtois. La réussite de Florent Jubin en début de rencontre a suffi à son bonheur. Pourtant, l'USB a montré une belle réaction dans la 2e période. Avec un brin de réussite supplémentaire et un peu plus de poids offensif, les protégés de Vincent Ducommun auraient pu accrocher un nul.





Réveil trop tardif de Clos du Doubs

Dans la finale des 4-5es ligues, c'est le FC Cornol-La Baroche qui a tiré son épingle du jeu. Le FCC a dominé Clos du Doubs 2-1. Après une 1re mi-temps solide où il a marqué sur une de ses premières occasions (12e Ghuist Gouffran), Cornol-La Baroche a souffert dans la 2e période, notamment à cause de l'égalisation des joueurs de St-Ursanne en tout début de mi-temps grâce à Dorian Migy. Menaçant par sa vitesse, le FCC a fait la différence sur une boulette du dernier rempart de Clos du Doubs. La longue balle d'Esteban Mahon a rebondi sur le terrain détrempé pour lober le gardien des bords du Doubs. Réduit à 10 en fin de rencontre, le FC Clos du Doubs n'est pas parvenu à recoller à la marque.





Le carton du GFV

La finale féminine a accouché d'un monologue. Le Groupement Féminin Vallée, récemment promu en 1re Ligue, n'a laissé que des miettes à La Courtine en l'emportant 7-0. Les Taignonnes évoluent en 4e ligue.





Autre carton chez les plus jeunes

Lundi matin, à Courtételle, les juniors E ont également disputé la finale de la Coupe jurassienne. Le FC Tavannes-Tramelan a dominé les débats et remporté la finale 4-0 contre Alle. /mle