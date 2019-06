L’été pour créer une osmose

C’est l’été du changement dans les rangs du FC Bienne. La formation seelandaise a lancé sa préparation estivale mercredi soir. Le nouvel entraîneur Anthony Sirufo a pu faire connaissance avec son groupe. Le technicien français a d’emblée montré sa motivation de faire « une grande saison » avec le club de 1re Ligue de football. Il peut compter sur un effectif quasi au complet pour cette entame de préparation.





« Le plaisir de s’entraîner »

Le gros des transferts a déjà été réalisé dans le camp seelandais. Huit départs ont été enregistrés, alors que six nouveaux visages ont fait leur apparition dans le vestiaire biennois. Des hommes qui ne devraient pas avoir trop de peine à s’acclimater, puisque trois d’entre eux proviennent de Bassecourt (Ghomrani, Randaxhe et Beyer), l’ancien club d’Anthony Sirufo, deux jouaient ensemble à Bulle la saison passée (Tosato et Grivot), alors que le dernier effectue son retour au FCB (Fleury). Le nouvel entraîneur veut créer une osmose au sein de son effectif le plus rapidement possible. « Je veux que mes joueurs aient du plaisir à venir à l’entraînement et à vivre ensemble », dit Anthony Sirufo. Et il l’assure déjà. Son FC Bienne sera prêt à 100% pour la reprise du championnat le week-end des 3 et 4 août. D’ici-là, le club entend encore engager deux ou trois jeunes éléments défensifs pour compléter le contingent. Le FC Bienne disputera six matches amicaux cet été. /msc