Le FC Bienne en finale de la Coupe du Seeland

Victoire compliquée pour le FC Bienne en Coupe du Seeland. Opposés jeudi à la deuxième garniture du FC Thoune, qui évolue en 2e ligue interrégionale, les footballeurs biennois ont dû cravacher pour venir à bout de leurs adversaires 4-3.

Menés 0-2 après seulement 15 minutes, les « rouge et jaune » ont pu compter sur un doublé de Christian Mourelle et sur des buts de Kastriot Sheholli et de Sylvain Mora pour cueillir ce succès. Ils se qualifient pour la finale, qu’ils disputeront jeudi prochain face à Köniz. /amo