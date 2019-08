Le FC Bienne ne se cache pas

Derrière, le gardien de but Nicolas Grivot (ex-Bulle) a été impérial en préparation et la défense disposera d’une vraie plus-value avec Karim Ghomrani, l’un des meilleurs du championnat à son poste avec Bassecourt la saison dernière. « En tout cas sur les résultats ça a été très positif avec cinq victoires en préparation dont deux face à des équipes de l’échelon supérieur. Après le championnat c’est autre chose... mais on a vu un bon fond de jeu avec un potentiel offensif intéressant puisque l’on a marqué 20 buts », commente le nouvel entraîneur Anthony Sirufo qui a mené le FC Bassecourt vers le maintien il y a quelques mois. Et la montée ? « Avoir un président ambitieux, moi ça me plaît. Je suis venu aussi à Bienne pour avoir des ambitions, on a cette volonté-là », poursuit le technicien français. Et cette faim de résultat et de propulser le FC Bienne un peu plus haut se ressent auprès de toutes les recrues, mais aussi de son emblématique capitaine Labinot Sheholli. « Je ne rêve pas de monter, je veux monter ! En plus si c’est avec le club dans lequel j’ai commencé à jouer, ce serait un immense plaisir ». Des ambitions et des promesses qu'il faudra désormais concrétiser sur le terrain. Cela commence dès 19h00 samedi à la Tissot Arena face au FC Schötz pour la première journée de championnat. /jpi