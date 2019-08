Le FC Bâle surpris par Linz

Le FC Bâle s’est mis dans le pétrin en concédant une défaite à domicile face à Linz. Les Bâlois ont compromis leurs chances de qualification en s’inclinant 2-1 face à une vaillante équipe autrichienne mercredi soir en match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions de football. Hormis quelques accélérations tranchantes d’Afimico Pululu, les Rhénans ont été apathiques et quasiment inoffensifs durant une bonne heure de jeu, gênés à la relance par l’excellent pressing autrichien. Le Linzer ASK a ouvert le score sur coup de pied arrêté au retour de vestiaires lorsque Gernot Trauner a parfaitement coupé un corner au premier poteau (50e).





Bâle réagit un peu tard

Les entrées de Kemal Ademi (65e), puis Kevin Bua et Noah Okafor (76e) ont quelque peu redynamisé l’attaque du FC Bâle. Mais ce sont bien les visiteurs qui ont doublé la mise à la 82e sur une frappe détournée de Klauss De Mello après un bel enchaînement dos au but. Piqués au vif, les Bâlois ont finalement inscrit le but de l'espoir à trois minutes du terme d’une superbe frappe à l’entrée de la surface de Luca Zuffi. Le FCB a même frôlé l’égalisation dans le temps additionnel après une énorme chevauchée de 40 mètres de Kevin Bua. Comme au tour précédent face au PSV Eindhoven, les Suisses seront à nouveau contraints à l’exploit au match retour mardi prochain (20h30). Mais cette fois à l’extérieur. /jpi