Les crampons plein d’ambitions

Les clubs de football du Jura bernois veulent truster le haut de l’affiche. Le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan se lancent ce week-end dans un nouveau championnat de 2e ligue interrégionale. Le FCM ne cache pas ses ambitions à l’aube de cette saison. Après « une très bonne préparation », de l’aveu de l’entraîneur Alain Villard, le 3e du dernier exercice veut aller chercher la promotion. « C’est l’objectif », confirme le technicien prévôtois qui précise que « quand j’entraîne, c’est pour être 1er du championnat ». Les dirigeants des « bleu et blanc » partagent cette vision et veulent clairement accéder à l’échelon supérieur. Pour y parvenir, Alain Villard voit deux axes principaux de travail : l’efficacité offensive et la réduction du nombre de matches nuls. Le FCM était en effet le recordman du partage de l’enjeu la saison dernière.