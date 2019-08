Nicole Petignat : « On n’a plus de complexes à avoir »

Évidemment, le regard sur les femmes dans le football a aussi grandement évolué ces dernières années. « Je ne veux pas parler d’arbitrage féminin mais de football féminin. L’arbitrage n’a rien à voir car ce ne sont pas les arbitres qui font le spectacle. C’est grâce aux joueuses, au succès de la Coupe du monde féminine par exemple, que l’arbitrage féminin entre plus facilement dans les habitudes. Il y a 30 ou 50 ans en arrière, on vous dira toutes que les filles qui faisaient du foot devaient se cacher et prendre leur ballon discrètement ! Aujourd’hui, une fille qui joue au foot, c’est normal. On n’a plus de complexes d’infériorité ou autre à avoir ».





« La VAR nous enlève de la pression »



Selon Nicole Petignat, les nouveaux moyens techniques mis à disposition de l’arbitrage, notamment l’assistance vidéo, permettent aussi plus facilement l’émerge des femmes dans le milieu des hommes. « On n’a plus cette pression grâce à la VAR. Même si un joueur au fort tempérament vient vociférer ou vous insulter, si la vidéo le montre c’est carton rouge et point final ! Maintenant on peut stopper le match et aller voir. Et l’arbitre n’est plus seul responsable puisque la VAR donne aussi des appréciations. Donc il n’y a plus de pression car s’il y en a un qui embête l’arbitre, il peut appuyer sa décision sur l’avis d’autres collègues face aux images. » Un discours que ne partageront pas forcément tous les spécialistes, certains refusant de voir dans l’assistance vidéo une « déresponsabilisation » de l’arbitre. Pour les femmes au sifflet, plusieurs pas restent encore à franchir. Comme les voir officier en Ligue des Champions ou encore dans les matches internationaux masculins. /jpi