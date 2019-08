Moutier s’en tire à bon compte face à Courgenay

Deux coups du sort permettent au FC Moutier d’empocher les trois points sur le terrain du FC Courgenay. Les hommes d’Alain Villard se sont imposés face aux Oies sur le score de 2-1 (1-1) vendredi soir en 2e ligue interrégionale de football. Alors que les locaux se sont montrés plutôt à leur avantage durant plus de 70 minutes, deux faits de jeu survenus dans le dernier quart d'heure ont changé la face de la partie et fait le bonheur des visiteurs.





Un début de match canon pour Moutier, la patience récompensée pour Courgenay

Face au néo-promu ajoulot, le FCM a montré les crocs d’entrée de jeu. Les joueurs du Jura bernois se sont procurés trois grosses occasions en moins de 10 minutes, mais ni Garry Germann, ni Dragan Stjepanovic et ni Cédric Hulmann n’ont réussi à faire trembler les filets. Ce début de rencontre en fanfare des Prévôtois a par contre eu le don de réveiller les Oies. Le match est alors devenu viril et engagé, parfois à la limite du raisonnable. Dans ce contexte, Courgenay est alors monté en régime et a ouvert le score. Sidy Dieng, qui avait déjà touché la latte à la demi-heure, a obtenu un penalty que s’est chargé de transformer Hugo Borne (35e). L’avantage des protégés de Philippe Djakoni a toutefois été de courtes durée. Après une passe en retrait illégalement reprise des mains dans la surface par le portier ajoulot Jordan Hantz, Sofiane Achour a trouvé l’ouverture sur un coup-franc indirect habilement botté à ras-de-terre (42e).





Une deuxième mi-temps à sens unique…avant un coup de main du destin

Après le thé, le FCC a remis la compresse d’emblée. Il s’est alors offert de nombreuses occasions d’ouvrir le score, mais la maladresse des Ajoulots, couplée à une performance XXL du Cerbère prévôtois Breogan Espasandin, ont eu raison des velléités offensives des Oies. Un premier coup du sort est alors venu punir les coéquipiers du capitaine Adrien Jeker. Ce dernier, auteur d’un tacle un peu trop appuyé, a écopé d’un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion (75e). Peu de temps après, le FC Moutier, profitant des espaces dans la défense ajoulote, a obtenu un penalty par l’intermédiaire du très remuant Dragan Stjepanovic (83e). Courgenay s’est du même coup retrouvé à neuf puisqu’Antonio Chiquet a vu rouge pour avoir séché l’ailier prévôtois. Loïc Schmid ne s’est alors pas fait prié pour transformer la sentence (86e) et ainsi offrir une victoire qui a mis long à se dessiner dans les rangs visiteurs.

Grâce à ce deuxième succès de rang en championnat, le FC Moutier s’installe provisoirement en tête du classement. Le FC Courgenay se retrouve pour sa part 7e. /ygo