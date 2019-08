OLA : un magazine pour parler du foot régional

OLA, c’est le nom d’un nouveau magazine consacré au football de Bienne et de sa région. Il a vu le jour sous l’impulsion de deux membres du FC Aurore. Marco Sbriccoli et Steve Contaldi se décrivent comme « deux Latins volubiles et expansifs se prenant pour Trapattoni en parlant football autour d’un ristretto sans sucre… ». Objectifs : faire parler du foot régional et lui donner une meilleure visibilité.

Le second numéro d’OLA a été publié récemment. La Matinale a reçu ses concepteurs à cette occasion. Nous leur avons tout d’abord demandé si le football leur colle à la peau et qu’est-ce qu’il représente. Les réponses de Marco Sbriccoli et Steve Contaldi.