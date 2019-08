Un Fribourgeois dompte l’EquinoXX

La 9e édition de l’EquinoXX Enduro Bike est revenue à un Fribourgeois. Patrick Lüthi a en effet été le plus rapide tout au long des six spéciales de l’épreuve VTT. Il a bouclé les 42km et 2000m de dénivelé négatif en un temps de 27’02’’ samedi à Vicques. Le citoyen de Morlon a précédé le Tessinois Igor Müller de 1’07’’ et le Valaisan Mehdi Lorenz de 1’17’’. Le meilleur régional classé est le Tavannois Sébastien Angiolini, qui a pris la 5e place au scratch. Chez les dames, c’est la Vaudoise Sidonie Jolidon qui s’est montrée le plus à l’aise sur le parcours. Elle a devancé la Zurichoise Carla Coester de 33’’ et la St-Galloise Marylou Bloem de 1’43’’.

Cette étape jurassienne faisait figure de 3e manche de la Bold Enduro Helveti Cup. Un peu moins de 90 coureurs ont été classés, dont une dizaine de régionaux. /ygo