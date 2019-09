Le réveil du FC Bienne n'a pas suffi

Le FC Bienne a subi la loi de la réserve de Grasshopper. Les footballeurs seelandais sont allés s'incliner en terre zurichoise 3-2, samedi, pour le compte du championnat de 1re Ligue. Kevin Monzialo a été le bourreau des Biennois en inscrivant un triplé avant l'heure de jeu (20e, 36e et 57e). Mené 3-0, le FC Bienne a fait preuve d'orgueil en marquant à deux reprises par Christian Mourelle (74e) et Karim Ghomrani (95e). La fin de match a été électrique avec sept cartons jaunes dans les dix dernières minutes de jeu et l'expulsion du Seelandais Christian Gomis dans les arrêts de jeu.

Au classement, le FC Bienne reste en tête de la hiérarchie avec un point d'avance sur son dauphin Soleure. /lge