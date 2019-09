Moutier souverain à Cornol

Les trois points et la 1re place au classement pour le FC Moutier. L’équipe prévôtoise de 2e ligue interrégionale de football a battu le FC Cornol-La Baroche, dimanche après-midi, dans un match plutôt fermé. Le FCM s’est imposé 2-0 en terre ajoulote grâce à des buts de Loïc Schmid et Stefan Todorovic. Au classement, Moutier est en tête avec un point d’avance sur son poursuivant. Les Ajoulots occupent le 9e rang avec trois unités d’avance sur la barre.





Une sérénité (presque) à toute épreuve

Les visiteurs prévôtois ont bien fait tourner le ballon en début de rencontre. Mais c’est sur un coup de pied arrêté que le FCM a ouvert la marque à la demi-heure de jeu. Le capitaine Loïc Schmid a devancé tout le monde pour reprendre victorieusement un ballon relâché par le portier local Alexandre Oudot consécutivement à un coup franc de Valentin Winistörfer. Moutier a ensuite conservé le ballon dans ses rangs et s’est contenté de maintenir les Ajoulots loin de la zone dangereuse. Le match a alors baissé en intensité. En toute fin de 1re période, les Prévôtois ont toutefois connu une frayeur, quand la tête d’un Ajoulot est venue s’écraser sur le haut de la barre. Et puis, le tournant du match est intervenu à dix minutes du terme de la partie. C’est là que le FCC a tout perdu. Il s’est procuré trois immenses chances de but, sans parvenir à les concrétiser. La qualité du dernier geste a vraiment fait défaut. Or, poussés par cette réaction, les hommes de Thierry Payet ont tenté leur va-tout en toute fin de rencontre. Las pour eux, le FC Moutier a fait parler la poudre en contre-attaque. Si Gerry Germann a manqué son affaire, le joker Stefan Todorovic, lui, a bien exploité une offrande de Dragan Stjepanovic dans les arrêts de jeu du match.

Même privés de plusieurs éléments, les protégés d’Alain Villard sont donc rentrés vainqueurs de leur voyage en Ajoie. Quant au FCC, il peut regretter de ne pas avoir suffisamment élevé le niveau de son jeu pour bousculer le leader. /mle