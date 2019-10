Le FC Court n’a plus de président

Alain Wyss claque la porte du FC Court. En poste depuis 10 ans, il a annoncé sa démission avec effet immédiat lors d’un comité mardi soir. C’est ce que révèle le Journal du Jura dans son édition de jeudi. Alain Wyss explique sa décision par une grande lassitude, due notamment à un manque d’investissement général au sein du club de football du Jura bernois, dont la première équipe évolue en 3e ligue. Par ailleurs, la soirée de gala prévue le 19 octobre pour les 80 ans de la société a été annulée. Dans un communiqué transmis aux membres, le comité explique qu’il va s’atteler à mettre en place une nouvelle organisation dès que possible et qu’il est à la recherche de personnes pour compléter son équipe et reprendre la présidence. /emu