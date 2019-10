Le FC Moutier n’a pas fait dans la dentelle

Le FC Moutier a su faire preuve de réalisme. Il a remporté son duel contre Spiez 8-1 (2-1) dimanche dans le cadre du championnat de 2e ligue interrégionale. Les Prévôtois menaient 2-1 à la mi-temps après des réussites de Dragan Stjepanovic (15e) et de Loïc Schmid (25e). La deuxième période a été un véritable défilé puisque le FCM a inscrit six buts grâce à Gary Germann (61e, 71e et 75e), Stefan Todorovic (84e) et à nouveau Dragan Stjepanovic (55e et 78e).

Ce succès permet au FC Moutier de conforter sa place de leader avec un point d’avance sur Dornach. /lge