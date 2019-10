Le FC Bienne trébuche à Delémont

Le FC Bienne a été douché par le réalisme des SR Delémont. Les footballeurs seelandais ont perdu 3-1, dimanche, sur la pelouse jurassienne, dans le championnat de 1re Ligue. Ils étaient même menés 3-0 avant que Kaua Safari ne réduise la marque dans le temps additionnel sur pénalty. Au classement, les Jurassiens remontent au 4e rang, à égalité de points avec le FCB, 3e, et à trois unités du leader Wohlen.





Les SRD peuvent dire merci à Severin Fankhauser

Si l'offensive delémontaine peut se féliciter d'avoir bien joué les coups, le salut des SRD est venu des gants de Severin Fankhauser. Le dernier rempart jurassien a été une véritable muraille et il a dégoûté les Biennois. Peu avant la 20e minute de jeu, il s'est interposé magistralement à deux reprises, alors que son poteau lui a également prêté main forte sur une frappe d'Anthony de Freitas. Au retour du thé, le gardien delémontain a maintenu sa cage inviolée alors que les Biennois étaient revenus fort. Il a notamment sorti une tête à bout portant de Ricardo Colamartino. Sans ses parades, la physionomie du match aurait pu être totalement différente.





Courir après le score était trop compliqué

Sur une pelouse difficile, les Jurassiens ont fait parler leur sens du sacrifice. Dans un match physique, ils ont montré un visage conquérant, encore plus lorsqu'ils étaient devant au tableau d'affichage. Dès lors, les espaces étaient difficiles à trouver pour des Biennois qui ont peiné à imposer leur jeu. Les hommes d'Anthony Sirufo ont raté le coche dans les 20 premières minutes de jeu quand ils ont dominé les débats. Il ne leur a manqué que le réalisme. C'est sur une énorme erreur de Raphaël Ferreira que les SRD ont pris l'avantage. Ils ont ensuite enfoncé le clou juste avant le thé après un pénalty obtenu par Mohamed Camara consécutivement à une rupture et transformé par le chasseur de buts de la Blancherie. Le FCB n'a pas lâché les armes et s'est réveillé après la pause. Mais, encore une fois, il n'a pas trouvé la justesse requise dans le dernier geste.



Les SR Delémont ont donc parfaitement joué le coup pour venir à bout d'un des gros bras de ce championnat de 1re Ligue. /mle