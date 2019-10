Bâle et Young Boys s’imposent, Lugano s’incline

La 3e journée d’Europa League de football se jouait jeudi soir. Le FC Bâle s’est imposé 1-0 face à Getafe en Espagne. Moins de chance en revanche pour Lugano qui s’est incliné 2-1 face à Malmö. Un seul club suisse jouait à domicile. Il s’agit de Young Boys qui a gagné 2-0 face aux Néerlandais de Feyenoord.

Au classement, YB et Bâle sont en tête de leur groupe et restent dans la course pour obtenir l’un des deux billets pour les seizièmes de finale. Les Tessinois en revanche sont derniers du Groupe B. /ami