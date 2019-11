Alain Villard : « Le FC Moutier a dépassé mes attentes »

« Surpris ? Non. C’est la place que l’on visait en début de championnat ». La petite phrase d’Alain Villard en dit long sur la volonté de ce FC Moutier d’assumer son statut et ses ambitions. L’entraîneur prévôtois est un technicien comblé, c’est en leader invaincu que son équipe a bouclé mercredi soir le premier tour de 2e ligue interrégionale de football. Et quel leader ! Avec 35 points sur 39 possibles, le FCM compte neuf longueurs d'avance sur son dauphin Dornach qui doit encore disputer un match. Bref, une première partie de saison quasi parfaite. « Pour être honnête, on s’était fixé un total de 30 points à la trêve. On a dépassé mes attentes et les objectifs fixés », s’est réjoui Alain Villard après la dernière victoire 3-2 sur la pelouse d’Allschwil.