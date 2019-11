Le FC Bienne reste dans la course avant le printemps

Le FC Bienne va passer l’hiver sur le podium du championnat de 1re Ligue de football. Les protégés d’Anthony Sirufo ont gagné leur dernier match de l’année ce week-end, avec une victoire à Schötz 3-2 samedi. Ce succès permet au FCB d’occuper la 3e place à l’heure de la pause, à trois longueurs du leader Delémont. Le collectif seelandais est plus que jamais dans la course aux finales d’ascension. L’occasion pour l'entraîneur de la Tissot Arena, Anthony Sirufo, de dresser ce lundi matin le bilan de cette première partie de saison et de déjà se projeter vers le printemps prochain.