« C’était le moment de faire quelques ajustements »

« Il ne faut pas s’inquiéter ». Le directeur sportif du FC Bienne, Mauro Ierep tient à rassurer après avoir annoncé le départ de quatre joueurs ces derniers jours. Les attaquants Frédéric Tosato, Jérémy Randaxhe et Christian Gomis ainsi que le milieu de terrain Zenel Krasniqi quittent le club seelandais de 1re Ligue de football où ils étaient pour la plupart en manque de temps de jeu. « Ce sont des choix sportifs. Seul Jérémy Randaxhe a demandé à être libéré pour des raisons personnelles afin de se rapprocher de sa famille », explique Mauro Ierep. « C’est maintenant qu’il fallait le faire. Vous connaissez nos objectifs, on veut monter dans les deux prochaines années et là on se rend compte que c’est possible dès cette saison puisqu’on est 3e à la trêve. C’est donc le moment de faire quelques corrections pour assumer cet objectif », poursuit le directeur sportif.