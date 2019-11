La Suisse a ravi son monde

L’équipe de Suisse M21 a fait le spectacle. La troupe de Mauro Lustrinelli s’est imposée avec la manière, mardi soir à la Maladière, 3-1 contre la France lors des éliminatoires pour l’Euro 2021 de football. Les Rougets n’ont souffert d’aucun complexe face aux Tricolores et se sont montrés très réalistes.

Les Rougets ont fait preuve de caractère

L’équipe de Suisse est bien rentrée dans la rencontre et a passablement gêné les Français grâce à un pressing de tous les instants. Les hommes de Mauro Lustrinelli ont cependant manqué de précision dans les trente derniers mètres et n’ont pas pu inquiéter le portier tricolore Alban Lafont. Malgré ce début de match prometteur, les Rougets ont été punis juste avant la 20e minute lorsque les Bleuets ont ouvert le score grâce à un pénalty généreusement accordé et froidement transformé par Odsonne Édouard. Malgré ce coup du sort, les jeunes Suisses n’ont rien lâché et ont continué à courir énormément pour empêcher l’équipe de France de déployer son jeu offensif. De plus, les hommes de Mauro Lustrinelli ont commencé à se montrer plus tranchants devant la surface tricolore. Les Helvètes ont finalement été récompensés à la 44e minute lorsque Jérémy Guillemenot a parfaitement coupé un coup-franc de Bastien Toma pour égaliser. Dans la foulée, la Suisse a assommé les Bleuets juste avant la pause en inscrivant deux minutes tard le 2-1 grâce à Andi Zeqiri qui a profité d’un formidable déboulé de Jordan Lotomba. À la mi-temps, la Suisse était alors très bien payée car elle a inscrit ses deux buts sur ses deux seuls tirs cadrés.





La Suisse a étouffé la révolution française

Devant 9021 spectateurs, un record cette saison à la Maladière, les Rougets ont débuté la seconde période sur les mêmes bases que ce qu’ils avaient présenté en fin de première mi-temps. La troupe de Mauro Lustrinelli a continué d’asphyxier la France et de développer son jeu en passant par les ailes. C’est sur une de ces situations que le duo Jordan Lotomba-Andi Zeqiri s’est à nouveau illustré en inscrivant le 3-1 à la 53e après une superbe combinaison. Alors qu’on pensait que la Suisse allait se recroqueviller et défendre bec et ongles son avantage, la sélection helvétique a évolué sans complexe et a mis la France dans ses petits souliers. Elle a défendu avec beaucoup d’autorité et les Bleuets n’ont que très rarement inquiété le portier Anthony Raciopi.

La Suisse remporte ainsi une victoire méritée et continue son sans-faute dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2021 qui aura lieu en Hongrie et en Slovaquie. Au classement du groupe 2, la troupe de Mauro Lustrinelli reste seule en tête avec désormais 12 points en quatre matches et relègue son adversaire à trois longueurs.