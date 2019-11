Anthony De Freitas reste dans le vestiaire du FC Bienne. Le milieu de terrain prolonge l’aventure à la Tissot Arena jusqu’à la fin du présent championnat. Le club de 1re Ligue de football l’a dévoilé jeudi. Le joueur de 25 ans a rejoint la troupe d’Anthony Sirufo le 19 septembre. Il était initialement lié au FCB jusqu’à la fin de l’année. Ce milieu offensif a disputé six matches cet automne et marqué un but. /comm-msc