Le FCTT met la pression sur les autorités de Tavannes

Les autorités proposent toutefois une alternative pour que la 1re équipe du FCTT puisse continuer d’évoluer à Tavannes. Il s’agit d’agrandir le terrain de deux mètres et non pas de quatre, ce qui nécessite une dérogation de l’ASF. La démarche a été lancée et rééditée par le club de football. Fabien Vorpe explique en quoi cette alternative est intéressante.