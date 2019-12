Le FC Bienne « agace » dans le Jura

Ça commence à faire beaucoup pour le FC Bassecourt. Le club de 1re Ligue de football goûte peu aux méthodes du FC Bienne sur le marché des transferts. Deux joueurs de la formation jurassienne, Charles Noundou et Nathan Garcia, ont été recrutés par le club seelandais pour la suite du championnat. Ils viennent s’ajouter aux transferts, l’été dernier, de l’entraîneur Anthony Sirufo et de trois éléments du vestiaire « jaune et noir ». « Ça m’agace quand même de penser que le FC Bienne vient nous chercher cinq joueurs en six mois », a confié le président du FC Bassecourt à notre rédaction ce samedi. Francis Rebetez ne cache pas un peu d’énervement, avant de s’exclamer : « C’est le football, c’est comme ça ». /msc