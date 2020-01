Carton plein pour le FC Bienne

Le FC Bienne signe une grosse performance en match amical. Les footballeurs de 1re ligue se sont imposés contre Köniz, une équipe qui évolue en Promotion League, 5-0 (2-0) samedi à la Tissot Arena lors d’une rencontre amicale. Alors que les Seelandais avaient déjà pris les devants à la mi-temps grâce à un but contre son camp de l’équipe adverse (30e) et une réussite de Christian Mourelle (40e), ils ne se sont pas reposés sur leurs lauriers. En effet, ils ont enfoncé le clou par l’intermédiaire de Brian Beyer (56e et 75e) et Ricardo Colamartino (59e).

Deux joueurs du FC Bienne ont malheureusement dû sortir sur blessure. Il s’agit de Kaua Safari qui a été touché à la tête et à la cheville juste avant la mi-temps et Alec Hofer, également touché à la cheville en toute fin de match.

Les Seelandais continuent leur préparation samedi prochain. Ils reçoivent le FC Moutier (2e ligue interrégionale). /lge