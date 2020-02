L’hiver a été radieux dans les rangs du FC Bienne. Le club seelandais a profité de la pause pour effectuer quelques retouches dans son contingent. Si cinq éléments ont quitté le groupe (Murphy Dimonekene, Jérémy Randaxhe, Christian Gomis, Zenel Krasniqi et Frédéric Tosato), quatre autres l’ont rejoint (Bastien Vitali, Charles Noundou, Nathan Garcia et Noha Sylvestre). De quoi rendre l’entraîneur biennois Anthony Sirufo « plutôt satisfait » de la campagne de transferts à trois jours de relancer la machine. Son FC Bienne entame sa 2e partie de saison dimanche à domicile. Il accueille Muttenz à 15h à la Tissot Arena dans le championnat de 1re Ligue de football.





« On veut monter »

Ce printemps, le FCB l’aborde avec confiance. « On se sent plus complet, avoue Anthony Sirufo. Quasiment tous les postes sont doublés et il ne faut pas oublier le retour de Kastriot Sheholli qui était à l’étranger ». Il n’y a donc pas de raison de changer l’objectif du début de saison. Bien au contraire. L’entraîneur seelandais le clame haut et fort : « On veut vraiment faire ces finales et on veut surtout monter en Promotion League. Si on n’arrivait pas à atteindre cet objectif, ce serait une grosse déception ». 3e du classement, le FC Bienne devra gagner un rang ce printemps pour être certain de disputer les finales d’ascension. A l’heure de la reprise, il accuse trois points de retard sur le leader Delémont et un sur Wohlen. Mais Anthony Sirufo se méfie également de la réserve de Grasshopper (4e à deux points du FCB) et de Baden (5e à quatre points du FCB). Le technicien tricolore et son groupe ont pu faire le plein de confiance durant leurs sept semaines de préparation. Ils sont restés invaincus en enregistrant trois victoires et deux nuls. « On n’aura pas d’excuse si on n’est pas prêt dimanche », conclut Anthony Sirufo. /ygo-msc