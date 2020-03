Le tirage au sort de la Ligue des nations n’a pas gâté la Nati

Un « groupe de la mort » pour l’équipe de Suisse de football. Elle a hérité de l’Espagne, l’Ukraine et l’Allemagne lors du tirage au sort des qualifications de la Ligue des nations 2021 qui s’est tenu mardi à Amsterdam. La phase de poules se déroulera de septembre à novembre 2020. Chaque équipe joue six matches (3 aller/3 retour). Le premier de chaque groupe se qualifie pour un Final Four où le trophée est attribué et le dernier est relégué dans la division inférieure. La finale à quatre est agendée du 2 au 6 juin 2021. /ats-emu





Le tirage des groupes

Ligue A. A 1: Pays-Bas, Italie, Bosnie-Herzégovine, Pologne. A2: Angleterre, Belgique, Danemark, Islande. A3: Portugal, France, Suède, Croatie. A4: Suisse, Espagne, Ukraine, Allemagne.

Ligue B. B1: Autriche, Roumanie, Irlande du Nord, Norvège. B2: République tchèque, Israël, Slovaquie, Ecosse. B3: Russie, Hongrie, Turquie, Serbie. B4: Pays de Galles, Bulgarie, Eire, Finlande.

Ligue C. C1: Azerbaïdjan, Luxembourg, Chypre, Monténégro. C2: Arménie, Estonie, Macédoine du Nord, Géorgie. C3: Moldavie, Slovénie, Kosovo, Grèce. C4: Kazakhstan, Lituanie, Bélarus, Albanie.

Ligue D. D1: Malte, Lettonie, Andorre, Iles Féroé. D2: Liechtenstein, Saint-Marin, Gibraltar.