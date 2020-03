La destinée du FC Moutier sera toujours liée à celle d’Alain Villard la saison prochaine. Le club prévôtois de 2e ligue interrégionale de football a annoncé samedi avoir prolongé le contrat de son entraîneur pour l’exercice 2020/2021. Alain Villard vit sa 2e saison sur la touche des « bleu et blanc ». Le FCM est en course pour la promotion. Il pointe en tête du classement avec six points d’avance sur son dauphin avant la reprise du championnat agendée à samedi prochain. /emu