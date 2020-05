Trois départs au FC Bienne

Triple départ au FC Bienne. Le club de football seelandais de 1re Ligue annonce mardi sur sa page Facebook le transfert de Kaua Safari, Labinot Sheholli et Kastriot Sheholli au FC Besa Bienne. Ces trois joueurs emblématiques « souhaitent continuer à jouer ensemble à un niveau inférieur ». Ils ont également évoqué des raisons professionnelles, ainsi qu'un certain manque de reconnaissance du club lors de la saison écoulée. Retrouvez ci-dessous les réactions du capitaine seelandais Labinot Sheholli et du président du FCB Dietmar Faes.