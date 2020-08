Marvin Spielmann offre le doublé aux Young Boys

Les Young Boys tiennent enfin leur premier doublé depuis 1958. Le joker Marvin Spielmann a donné la victoire aux siens à la 89e minute lors de la finale de la Coupe de Suisse contre le FC Bâle.

L'ancien joueur du FC Thoune a armé une frappe qui a abusé Djordje Nikolic. Déjà à la peine lors du quart de finale de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk, le successeur de Jonas Omlin doit, à nouveau, assumer la responsabilité de cette défaite. Si le FC Bâle entend retrouver son lustre d'antan, il doit impérativement engager un gardien. Après avoir montré ses limites lors de son passage à Thoune, le Serbe a démontré avec cette erreur fatale qu'il n'avait pas l'étoffe d'un portier de Super League. On espère que quelqu'un dans ce club en pleine tourmente sait que l'actuel gardien de l'équipe de Suisse des M21 cherche un club...

La tête de Guillaume Hoarau...

Acquise dans la douleur, cette première victoire en Coupe de Suisse attendue depuis 33 ans, la septième de l'histoire du club, a récompensé l'équipe la plus généreuse dans cette finale jouée au Wankdorf sans supporters en raison bien sûr du COVID-19. Si le héros s'appelle Marvin Spielmann, il n'a pas fallu grand-chose pour que cette finale connaisse le plus beau des épilogues. Introduit comme Spielmann à la 82e, Guillaume Hoarau a trouvé la base du poteau sur une reprise de la tête à la 85e. Marquer le but du doublé pour son ultime match sous les couleurs des Young Boys aurait conféré aux adieux de Guillaume Hoarau une grandeur peu commune.

Même si les Young Boys ont exercé un certain ascendant, l’avantage au score à la pause des Bâlois n'était pas usurpé. Avec les moyens du bord, la formation de Marcel Koller a offert la réplique espérée. Et on n’oubliera pas que la VAR avait annulé un but de Valentin Stocker à la 29e pour un hors jeu de quelques centimètres de Silvan Widmer. Le capitaine du FCB avait armé – pour rien finalement - une volée aussi magnifique qu’imparable après une remise de son latéral. Les Rhénans ouvraient la marque pour de bon à la 42e avec une tête d’Omar Alderete sur un corner de Fabian Frei. Face à un adversaire apparemment paralysé par l’enjeu, le FCB a eu le mérite de ne pas laisser passer l’aubaine.

Une action lumineuse

A la reprise, les Young Boys retrouvaient ce relâchement sans lequel rien n'est vraiment possible. L'égalisation tombait très vite. Quelques secondes après la sortie sur blessure du capitaine Fabian Lustenberger, l'inévitable Jean-Pierre Nsame remettait les Young Boys à la hauteur du FCB à la conclusion d'une action lumineuse à la 50e minute. Le Camerounais a bénéficié d'un caviar de Michel Aebischer qui avait mis la défense rhénane hors de position après un une-deux avec Nicolas Ngamaleu. Le triple champion en titre faisait enfin parler sa classe.

Même si l’emprise bernoise était de plus en plus marquée, le FCB demeurait parfaitement dans 'son' match. Il se ménageait ainsi les deux plus belles occasions après l’égalisation avec une reprise de Raoul Petretta (68e) et une percée de Kemal Ademi (80e). Mais à chaque fois, David Von Ballmoos était à la parade. Pas besoin de le répéter, ce sont bien les gardiens qui ont fait la différence lors de cette finale.

Note: un encadré suivra

/ATS