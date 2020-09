Premier coup d’arrêt pour le FC Bienne

Le FC Bienne évite la chute mais descend tout de même de son nuage. Il a été freiné par Bassecourt dimanche en 1re Ligue de football. Les hommes d’Anthony Sirufo ont été tenus en échec 1-1 sur la pelouse de la Tissot Arena. Ils laissent filer leurs premiers points de la saison, eux qui avaient jusqu’ici signer un sans-faute avec cinq succès en cinq matches. Le FCB s’est cassé les dents sur un collectif soudé et compact. Il a manqué d’idées et aurait même pu tout perdre en fin de rencontre. Bienne reste tout de même leader de son groupe et possède trois points d’avance sur son dauphin Baden qui sera son prochain adversaire.





Bienne démarre fort

Fort de cinq succès en autant de parties depuis le début de la saison, le FC Bienne s’est porté d’entrée à l’offensive. Il s’est procuré trois occasions dans les dix premières minutes de jeu avant de s’endormir. L’orage passé, le FC Bassecourt a mis à son tour le nez à la fenêtre. Mais les Jurassiens ont manqué de poids sur le front de l’attaque en 1re mi-temps. Ils se sont surtout employés – avec brio – à laisser un minimum d’espace aux attaquants seelandais. Et il a fallu une montée du défenseur central Karim Ghomrani pour donner l’avantage à un FC Bienne ronronnant à la 34e. Ce but a donné plus de mordant aux locaux avant la pause, sans réussite.