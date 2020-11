La presse internationale rend hommage à un « dieu »

« Adios Diego » : plusieurs journaux italiens et espagnols montrent le footballeur de dos, comme pour signifier une ultime sortie de terrain. Le journal français L’Equipe le compare à un dieu, tandis que le Sun et le Daily Mirror en Angleterre le placent dans les mains de Dieu. Les journaux suisses aussi mettent Diego Maradona en une de leurs éditions : dans le Tages Anzeiger, un ballon de football franchit les portes du paradis, comme lors d’un but parfait. Une grande photo en noir et blanc et le titre « Ni Dieu ni maître » mettent en avant la dualité du sportif dans Le Temps : un « talent exceptionnel », qui était aussi un « personnage hors norme ».