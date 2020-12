Le FC Bienne se sépare d’Elie Dindamba

C’est déjà fini entre le FC Bienne et Elie Dindamba. Le club de 1re Ligue de football a fait le choix sportif de se séparer du milieu offensif. Il l’a annoncé samedi sur sa page Facebook. Elie Dindamba était arrivé en juin dernier à la Tissot Arena. Le joueur de 26 ans aura fait six apparitions sous le maillot seelandais et marqué un but.

Ce départ s’ajoute à celui de Mike Natoli. L’attaquant a décidé fin novembre de mettre le football de côté pour se consacrer davantage à ses projets professionnels et à sa vie privée. /comm-emu