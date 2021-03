Les plans du football régional à nouveau chamboulés

Le Conseil fédéral douche les espoirs du football amateur. Il a annoncé vendredi la prolongation des restrictions sanitaires en vigueur jusqu’au 14 avril, au moins. Cela va au-delà des scénarios envisagés par l’Association de football Berne Jura pour la reprise pour les équipes juniors et actives hommes et femmes de la 2e ligue jusqu’à la 5e ligue. L’entité entend laisser trois semaines aux équipes pour se préparer avant de jouer en compétition, ce qui repousse les plans les plus optimistes au week-end du 9 et 10 mai pour reprendre les différents championnats : « Tous les plans que nous avions échaffaudés tombent à l’eau, car nous pensions vraiment qu’on pourrait reprendre le 22 mars », confie Patrick Wäspe, vice-président de l’Association jurassienne de football et membre de la commission de jeu de l’Association de football Berne/Jura.