Malgré une victoire, la Suisse n’a plus son destin en main à l’Euro

Place à l’attente pour l’équipe de Suisse de football. La Nati a retrouvé des couleurs dimanche à l’Euro 2020. Elle a bouclé la phase de groupe par une victoire face à la Turquie 3-1 à Bakou, en Azerbaïdjan. Des buts signés Haris Seferovic et Xherdan Shaqiri par deux fois. Les Helvètes terminent 3es du groupe A, derrière l’Italie et le Pays de Galles. Ils doivent désormais patienter avant de savoir si leurs quatre points, couplés à un goal-average négatif, seront suffisant pour se qualifier pour les 8es de finale. La Matinale est revenue sur cette victoire et la suite de la compétition pour la Nati en compagnie de Bertrand Choffat, l’un de nos consultants en football. Nous lui avons tout d’abord demandé si la Suisse a redoré son blason après la déroute face à l’Italie.