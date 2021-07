Mercato terminé au FC Bienne

Le FC Bienne tient son effectif pour s’attaquer à la Promotion League. Le club de football de la Tissot Arena s’est attaché les services de six nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Il l’a annoncé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En plus de Nolan Erard et Valentin Nushi, l’entraîneur Anthony Sirufo pourra compter sur Safet Alic, Mouez Aboud, Breogan Espasandin et Enzo Grasso. Il s’agit, dans l’ordre, de deux milieux défensifs, d’un gardien et d’un milieu offensif. Ces éléments viennent compenser les départs déjà annoncés de Pietro Di Nardo, Yvano Fleury, Joël Agmagma, Abdallah Manai, Alban Mulaj et Kevin Perez. « Notre mercato est en principe terminé », a confié le directeur technique seelandais Mauro Ierep à RJB. Quelques joueurs seront tout de même testés ces prochaines semaines. /msc