Le FC Bassecourt gagne en Prévôté

La logique a été respectée mardi soir au stade de Chalière. Le FC Bassecourt a battu le FC Moutier 2-0 en match amical. Dominatrice, la formation vadaise de 1re Ligue a fait la différence après la demi-heure de jeu face à une équipe prévôtoise de 2e ligue interrégionale qui fait presque entièrement peau neuve. Les buts ont été inscrits par Astor Kilezi (33e), qui a profité d’un mauvais alignement de la défense du FCM, puis par Mehdi Benhaddouche (39e), à la conclusion d’un beau mouvement collectif du FCB. Les deux nouvelles recrues offensives du FCB ont donc marqué pour leur première sortie. Ce galop d’entraînement n’aura au final pas permis aux entraineurs Frédéric Burger et Lulzim Hushi de tirer de grands enseignements, les occasions de but n’ayant pas été légion. Par ailleurs, plusieurs joueurs des deux formations étaient en vacances ou blessés.





La revue des effectifs

Cette rencontre de préparation donne l’occasion de faire le point sur le contingent des deux équipes. Le FC Bassecourt a bouclé son mercato avec l’ultime arrivée du milieu offensif Noah Saner (Courroux). Le FC Moutier « new look » est, pour sa part, encore à la recherche d’un deuxième gardien, d’un défenseur central et d’un attaquant. /rch