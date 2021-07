Une première victoire en préparation pour le FCB

La machine est lancée du côté du FC Bienne. Le club de football seelandais a pris le meilleur sur Breitenrain, une équipe qui évolue aussi en Promotion League, 5-1 (3-0) lundi soir lors de son deuxième match à la Coupe du Seeland à Lyss. La première mi-temps a tourné directement à l’avantage du FCB puisqu’il menait déjà 3-0 à l’heure de retourner au vestiaire. Cet avantage a été obtenu grâce à des réussites de Nathan Garcia (12e) et Brian Beyer à deux reprises (18e et 37e). Même si Breitenrain a réduit la marque au retour du thé, les Seelandais ont su tuer le match par l’intermédiaire de Dragan Stjepanovic (58e) et Mylord Kasaï (66e). Malheureusement pour les Seelandais, il leur a manqué un but pour obtenir leur qualification pour la finale de la Coupe du Seeland. /lge