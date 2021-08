Le FC Bienne poursuit sa route en Coupe de Suisse

L’aventure continue pour le FC Bienne en Coupe de Suisse. Le néo-promu en Promotion League s’est imposé 4-2 contre Baden ce samedi en 1/32e de finale. Sur la pelouse synthétique du club zurichois de 1re Ligue, les footballeurs biennois ont dû patienter avant de composter leur ticket pour le tour suivant. Cueillis à froid par l’ouverture du score zurichoise (15e), les hommes d’Anthony Sirufo ont mis près d’un quart d’heure pour revenir à hauteur de leur adversaire grâce à un but d’Enzo Grasso (29e). Vient ensuite une fin de première période un peu folle. Le FC Bienne prend l’avantage à la 41e avec une réussite de Ricardo Colamaritano. Mais c’est sans compter sur l’abnégation de Baden qui égalise deux minutes plus tard pour ramener un score de parité au vestiaire.





Bienne maîtrise les débats en seconde période



Un scénario qui n'a pourtant pas affolé l'entraîneur biennois. « Même en première mi-temps on avait vraiment la maîtrise et on est resté serein », confie Anthony Sirufo. Et ça s'est vu en seconde période puisqu'à peine le thé digéré, l’équipe seelandaise passe à nouveau l’épaule grâce à une tête victorieuse de Matthew Mäder (47e). Les Biennois ne lâcheront plus leur os et aggraveront la marque à la 86e minute par Karim Ghomrani pour sceller définitivement le sort de ce match. Le FC Bienne connaitra son futur adversaire dimanche soir, à la suite du tirage au sort des affiches des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. /nmy