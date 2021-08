Un départ au FC Bienne

Bastien Vitali met un terme à son aventure au FC Bienne. Le défenseur de 23 ans quitte la Tissot Arena, selon un message du FCB posté ce jeudi sur les réseaux sociaux. Ce départ est lié à des raisons professionnelles et à un besoin de retrouver du temps de jeu après une longue blessure musculaire. Bastien Vitali a rejoint le club seelandais de Promotion League de football il y a un an et demi. /msc