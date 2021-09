Le FC Bienne perd sur le fil

Un point qui glisse entre les doigts du FC Bienne. Les footballeurs seelandais ont été battus 4-3 samedi sur la pelouse de Rapperswil. Les joueurs d’Anthony Sirufo concèdent ainsi leur troisième défaite dans le championnat de Promotion League. Tout avait pourtant bien commencé pour les Biennois qui ont ouvert le score à la 13e minute par Enzo Grasso, mais c’était sans compter sur l’égalisation St-Galloise sept minutes plus tard.





Des buts et des rebondissements

En seconde période, Bienne et Rapperswil ont joué au chat et à la souris. Nathan Garcia a redonné l’avantage aux Seelandais à la 53e. Une joie de courte durée puisqu’il n’a fallu que trois minutes aux St-Gallois pour revenir à hauteur de leur adversaire. Rapperswil a ensuite passé l’épaule (76e), mais les hommes d’Anthony Sirufo sont revenus à 3-3 grâce à une réalisation de Brian Beyer (84e). Le FCB a finalement dû s’avouer vaincu après avoir concédé un but à la 88e minute qui scellait le sort de cette rencontre prolifique.

Une défaite qui n’arrange pas le FC Bienne qui reste englué dans le ventre mou de Promotion League. Les Seelandais pointent au 9e rang avec sept points, alors qu'une seule unité les sépare de la zone rouge. /nmy