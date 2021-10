Nicole Petignat : « La VAR doit être un soutien, là elle fout en l’air le jeu »

Le débat sur la VAR est relancé après le match de dimanche entre le FC Saint-Gall et le Servette FC en Super League de football. L’arbitre de la rencontre a fait appel à l’assistance vidéo à plusieurs reprises. L’action qui a amené au 2e but saint-gallois, dont la validation a été confirmée après visionnage de la VAR, est notamment décriée. La réussite aurait dû être annulée pour une faute saint-galloise à la récupération du ballon, selon la Jurassienne Nicole Petignat. L’ancienne arbitre internationale dresse un bilan sévère de l’assistance vidéo : « Les gens de la VAR, on (ndlr les arbitres) ne les voit pas avant le match. Ils ne sont pas dans le stade. Je trouve complètement débile qu’ils se trouvent à Zurich. On devrait pouvoir discuter avec eux avant le match, analyser le match », estime-t-elle. /mmi