François Affolter au FC Bienne

Le FC Bienne s’offre un ancien international suisse. Il a mis la main sur François Affolter. Le club de Promotion League annonce ce mercredi soir la signature du défenseur central jusqu'à l’été 2024, soit pour deux saisons et demi. Le footballeur de 30 ans rejoint la Tissot Arena en provenance de Chiasso, adversaire du FCB cette saison. François Affolter a connu la Super League avec Young Boys et Lucerne. Il a aussi évolué en Allemagne avec le Werder Brême et aux Etats-Unis avec San José. Il compte cinq sélections avec l’équipe de Suisse entre 2010 et 2012. /comm-msc