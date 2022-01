De l’expérience pour compenser deux départs importants au FC Bienne

« Il nous manquait un peu d’expérience, ce côté roublard. Les arrivées vont pouvoir nous aider dans ce sens-là, aussi pour encadrer nos jeunes joueurs », se réjouit l’entraîneur Anthony Sirufo jusque-là satisfait du mercato biennois. Il faudra aussi faire oublier le départ du meilleur buteur Brian Beyer parti tenter sa chance une division au-dessus à Yverdon-les-Bains. « On s’est renforcé en conséquence » rassure le coach qui espère encore l’arrivée d’un élément offensif d’ici la reprise du championnat le 20 février. « Avec ces quelques modifications, on espère vraiment faire un bon deuxième tour. L’objectif est de viser les huit premières places pour se qualifier en coupe la saison prochaine. On est à quatre points de la sixième place, c’est donc parfaitement réalisable », conclut l’entraîneur. Le FC Bienne aura une belle carte à jouer dès cette saison en Coupe de Suisse avec la venue du Lucerne en quart de finale le 9 février. /jpi