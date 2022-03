Surprise et compréhension pour Anthony Sirufo

« Quand j’ai eu le coup de téléphone, c’était un peu brutal ». Anthony Sirufo a avoué à RJB ce mardi sa surprise d’avoir été limogé la veille par le FC Bienne. En poste depuis l’été 2019, l’entraîneur de 43 ans paye les mauvais résultats de son équipe. Il assume et se met à la place de ses dirigeants. « Je comprends la décision », lance l’ancien défenseur. Il ne se montre pas du tout rancunier face au directoire seelandais. « J’ai vraiment passé de très bons moments à Bienne, je me suis donné à 100% et je pense qu’on a eu des résultats satisfaisants. Il y a des choses bien plus graves à l’heure actuelle dans le monde », dit-il. Seul regret, celui de ne pas avoir pu compter sur l’ensemble de son groupe ce printemps. « J’aurais souhaité avoir un peu plus de joueurs de retour de blessure pour pouvoir être jugé », admet Anthony Sirufo qui « souhaite le meilleur à mon ancien club ». /msc