Pas encore de sauvetage pour le FC Bienne

Le FC Bienne devra encore batailler pour son maintien en Promotion League. Les footballeurs seelandais ont perdu contre Cham 4-3 (2-2) samedi après-midi à domicile. Ils ont pris les devants pour mener 2-0 à la 34e minute après des réussites de Nathan Garcia et Fabio Morelli, avant d’encaisser trois buts en 15 minutes. Christian Mourelle a permis d’égaliser à 3-3 à la 51e, mais les Zougois ont inscrit le but de la victoire à la 88e minute.

Il reste une journée de saison régulière à disputer avant les tours finaux. Les Biennois sont 11es avec trois points d’avance sur les positions de relégable. Les formations entre la 7e et la 12e places disputent un tour pour déterminer les places qualificatives pour la prochaine Coupe de Suisse (7e et 8e). Les équipes entre le 13e et le 16e rangs se battront elles dans un tour pour déterminer les deux reléguées. /tri